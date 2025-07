Twaalf jaar celstraf voor gooien van ‘vuurwerkbom’

De rechter op Curaçao heeft gisteren twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd aan Alfason S.. Volgens de rechter is bewezen dat de man dit jaar op 1 januari een ‘vuurwerkbom’ in een huis in St. Martha heeft gegooid. Dit incident had ernstige gevolgen voor een jongetje van 11 jaar, die over zijn hele lichaam ernstige brandwonden opliep. Ook de moeder van het jongetje liep brandwonden op, andere bewoners van het huis liepen een trauma op door de gebeurtenis. De verdachte had een keukenraam ingeslagen om de ‘bom’ in het huis te gooien. Hij ontkent echter dat hij iets heeft gedaan.

Het 11-jarige jongetje werd voor behandeling van zijn brandwonden naar Colombia gebracht. Hij verbleef daar vier maanden, waarvan één maand in coma. Hij kan niet meer lopen, rennen of staan. De moeder van het jongetje liep brandwonden op aan dertig procent van haar lichaam. Aan de slachtoffers is een schadevergoeding toegekend: tweemaal 50.000 gulden, en aan andere slachtoffers viermaal 2.500 gulden.

