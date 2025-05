Twaalf personen opgepakt tijdens controle op bouwplaats

Tijdens een controle in Coral Estate zijn gisteren meerdere mensen op een bouwplaats aangetroffen die vermoedelijk niet over de juiste papieren beschikken. Dat heeft het multidisciplinaire team, bestaande uit de SBAB, SVB, SOAW en KPC, bekend gemaakt. De controle vond plaats bij Habitat, waar 12 personen geen papieren bij zich hadden. Na nadere controle bleek dat twee van hen hun documenten toch op orde hadden, maar de overige tien werden aangehouden. Het multidiscinaire team heeft de eigenaar van de bouwplaats er over aangesproken en hem een waarschuwing gegeven.

Foto Archief