Twaalf woninginbraken in zeven dagen

Maar liefst 38 high impact crimes vonden er plaats in de eerste week van oktober. Een kwart hiervan gaat over relationeel geweld. Dat blijkt uit de wekelijkse criminaliteitscijfers. De kroon wordt echter gespannen door woninginbraken. Daarvan zijn er twaalf bij de politie gemeld. De meeste inbraken zijn via een deur of raam. Er waren verder drie overvallen, drie autodiefstallen, vijf auto-inbraken en zes bedrijfsinbraken.