Twaalfde verkeersdode van 2022

Een 58-jarige man is gisteravond in het verkeer omgekomen. Hij is de twaalfde verkeersdode van dit jaar. Het slachtoffer Aquilles Jansen reed op de Schottegatweg West richting Rio Canario. Ter hoogte van de verkeerslichten bij het benzinestation van Buena Vista verloor hij de macht over het stuur. De auto botste tegen de omheining van het raffinaderijterrein en sloeg vervolgens over de kop. Volgens getuigen reed het slachtoffer met forse snelheid. Ook zou hij door rood hebben gereden. Uit het politieonderzoek blijkt dat hij geen veiligheidsgordel om had. De bestuurder was op slag dood. Het ambulancepersoneel kon niets meer doen.

