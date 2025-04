Twee aanhoudingen in zaak rond diefstal in hotel Otrobanda

In het kader van een onderzoek naar een diefstal die plaatsvond in maart van dit jaar in een hotel in Otrobanda heeft de politie vandaag twee nieuwe aanhoudingen verricht. Vanochtend iets na zes uur ’s ochtends hielden rechercheurs een 22-jarige man aan in een woning aan de Kaya Bromelia. De verdachte is geboren in de Dominicaanse Republiek. In het vervolg van het onderzoek ging de politie iets voor zeven uur ’s ochtends naar een adres in Kirindongo Abou voor de tweede aanhouding in de zaak, dat betreft een 23-jarige man geboren in Haïti.

Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die hun voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.