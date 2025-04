Twee aanhoudingen voor poging tot moord in bandenzaak

De Curaçaose politie heeft gisteren bekend gemaakt dat er twee mannen zijn aangehouden in verband met een schietpartij op 5 april. Daarbij werd een man neergeschoten die aan het werk was in een bandenzaak aan de Gosieweg. Op dinsdag 23 april werd in de wijk Souax hiervoor een 29-jarige man aangehouden. Niet lang daarna, op woensdag 24 april rond het middaguur, heeft het arrestatieteam de tweede arrestatie verricht aan de Ontarioweg, namelijk die van een 41-jarige man. Beiden zijn geboren op Curaçao, beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de poging tot moord.

Volgens de officiële verklaring van de politie zijn beiden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die hun hechtenis heeft bevolen. Aanvullende informatie waar EXTRA over schrijft, wijst erop dat het schietincident vermoedelijk te maken heeft met jaloezie. Er zijn zelfs aanwijzingen dat een GPS-apparaat op de auto van het slachtoffer is geplaatst om zijn locatie te traceren en zo met hem af te kunnen rekenen. Tot op heden ligt het slachtoffer nog steeds in kritieke toestand in het CMC-ziekenhuis.