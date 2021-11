Twee aanhoudingen wegens vervalsen QR-code

De politie heeft in de uitgaansomgeving van Jan Thiel twee mensen aangehouden, omdat ze hun QR-code hebben vervalst om naar een evenement met een hoog risico te gaan. Daar waren zo’n zeshonderd bezoekers aanwezig. Anderen moesten de locatie verlaten omdat ze niet in het bezit waren van een QR-code. Afgelopen weekend is er bij tien horecagelegenheden gecontroleerd. Zeven gelegenheden waren in orde, twee hebben een boete ontvangen omdat er geen mondkapjes werden gedragen en bij Jan Thiel hebben twee mensen dus hun QR-code vervalst en zijn mensen verzocht de locatie te verlaten.