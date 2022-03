De politie registreerde vorige week twee auto-inbraken. Beide auto’s waren in de binnenstad geparkeerd. Een in de Theaterstraat in Pietermaai en de andere in de Boerhaavestraat in Otrobanda. Dat blijkt uit de wekelijkse criminaliteitscijfers. Verder is er een autodiefstal bij de politie gemeld. Onbekenden zijn donderdag met een Toyota Hiace vandoor gegaan.

