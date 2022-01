Afgelopen dag zijn er weer twee mensen in het CMC overleden aan de gevolgen van Covid-19. Momenteel liggen er 17 mensen op de IC en in totaal 54 mensen in het ziekenhuis. 2.749 mensen lieten zich testen. Daarvan kregen 422 een positieve uitslag. Gisteren maakte het CMC bekend dat alle IC bedden nu bezet zijn. Ondanks de hulp uit het buitenland blijft de druk erg hoog.