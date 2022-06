Twee cruisetoeristen opgepakt vanwege drugsbezit

Twee cruisetoeristen uit New York moesten gisteren hun boottrip vroegtijdig beëindigen. De vrouwen van 32 en 25 jaar werden bij het aan boord gaan van de Explorer of the Seas betrapt met de verdovende middelen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze de drugs op Curaçao gescoord. De bemanning schakelde de lokale autoriteiten in. Zij hebben de toeristen aangehouden. Ook zijn de drugs in beslag genomen. Het duo zit in voorarrest in afwachting van meer politieonderzoek.