Twee Curacaose films in premiere

De korte film ‘La Dama Blanca’ (foto) gaat op 18 juni om 20:00 uur in première bij The Movies in Otrobanda. De film duurt 30 minuten en is gebasseerd op het gelijknamige toneelstuk ‘La Dama Blanca’ van regisseur Guus de Sain die ook de regie en vormgeving van de film op zich nam. Het script is afkomstig van Laura Quast die onlangs nog een Award won voor haar theaterwerken.

Daarna gaat de documentairefilm ‘Chopin, Caribbean Key’ in première. Daarin gaan de makers in op de invloed van de wereldberoemde Poolse componist Fryderyk Chopin op de door Curaçaose componisten geschreven “Caribbean Mazurka”. Al vele jaren staat de mazurka bekend als de nationale dans van Curaçao. De documentaire is onlangs genomineerd voor een Prix Italia-prijs.