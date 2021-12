De afgelopen nacht zijn er twee mensen overleden bij schietpartijen. De Extra schrijft dat een man rond middernacht is doodgeschoten in Brievengat. Vanmorgen werd ook een levenloos lichaam gevonden bij Directeursbaai. Het slachtoffer was neergeschoten en lag in een plas bloed. De politie doet onderzoek naar beide incidenten.

