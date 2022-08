Op Aruba zijn twee bevestigde gevallen van apenpokken. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Er is een verband tussen de eerste en tweede patiënt met deze ziekte. Meer details zijn niet bekend. Aruba heeft intussen een beperkt aantal vaccins ontvangen uit Nederland en zal deze in de komende dagen beschikbaar stellen aan de groep mensen die kwetsbaar is voor apenpokken.

Meer over apenpokken aruba RIVM vaccins