Twee huizen in brand in Otrobanda

Twee huizen in de Bajonetstraat in Otrobanda stonden afgelopen nacht in brand. De politie kreeg rond half 5 ‘s ochtends een melding van de brand. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de huizen compleet werden afgebrand. De twee inwoners konden ongedeerd hun huis verlaten. Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de brand zou verspreiden naar andere huizen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

