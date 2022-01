Op de nacht van maandag op dinsdag is er bij twee bedrijven aan de Dokweg ingebroken. De politie noemt geen bedrijfsnamen, maar meldt dat er bij het ene bedrijf veel contant geld uit de kluis is meegenomen. Bij het andere bedrijf zijn de kassa’s leeggehaald. De politie is een onderzoek gestart.

