Twee jaar geëist in hoger beroep tegen Van Kwartel

Oud-directeur van de RdK Roderick van Kwartel heeft net als drie toenmalige collega’s twee jaar tegen zicht horen eisen. Dat gebeurde in hoger beroep in de zaak ‘Lacerta’. Voor Van Kwartel is dat een jaar minder dan in eerste aanleg, voor de anderen een half jaar minder. Door de impact van de zaak zijn de vier al deels gestraft, vindt het OM. Van Kwartel, consultant Ashley Isidora en werknemers Cijntje en Kinburn hadden in 2018 voor minstens vijf miljoen dollar aan steekpenningen gevraagd aan het bedrijf Count Energy. Als die zouden betalen, zouden ze in de race zijn om de nieuwe uitbater van de raffinaderij te worden.