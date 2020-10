 Twee moorden in één weekend

Twee mannen zijn afgelopen weekend door een misdrijf om het leven gekomen. Het gaat om een 42-jarige man die in de wijk Cabo Verde werd neergestoken en later aan zijn verwondingen overleed. De politie is nog op zoek naar de verdachte die er na de steekpartij vandoor is gegaan. Ook in Scharloo werd zaterdagmiddag een 43-jarige man vermoord, hij overleed aan een zware hoofdwond. Later die dag werd aan de Kleermakersweg een 46-jarige verdachte gearresteerd door het arrestatieteam van de politie.