’Twee Nederlanders gearresteerd in Venezuela na onderschepping schip dat watergrens passeerde’

Twee Nederlanders blijken onlangs in Venezuela in de boeien geslagen nadat ze met een groot schip, dat op zoek zou zijn geweest naar wrakken uit de Tweede Wereldoorlog, per ongeluk in Venezolaanse wateren terecht waren gekomen. De Nederlanders werden daarop gearresteerd, zo schrijft De Telegraaf vandaag. Het gaat om een schip dat onder Panamese vlag vaart. Naast de twee Nederlanders, onder wie de kapitein, zouden er nog meer opvarenden zijn opgepakt, afkomstig uit Honduras, Spanje, Indonesië, Hongarije en Panama.

De Venezolaanse minister van Defensie Vladimir Padrino López noemde het schip ’verdacht’ en benadrukte het belang van maritieme soevereiniteit en de bescherming van nationale hulpbronnen als reden dat het in beslag is genomen.