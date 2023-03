FKA krijgt binnenkort nieuwe ziekenwagens. Deze week zal het ministerie van Gezondheid een bestelling plaatsen voor twee nieuwe ambulances. Dat is vrijdag aan het personeel van de ambulancedienst meegedeeld. Minister van Gezondheid nam vrijdag een kijkje bij de organisatie en hoorde de werknemers aan. Er is onder andere gesproken over de juridische positie van het ziekenwagenpersoneel, nieuwe uniformen en materieel.

