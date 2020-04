Twee nieuwe corona besmettingen bevestigd

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth maakte vandaag in de persconferentie bekend dat er twee nieuwe corona-besmettingen zijn gemeld op Curaçao. Het gaat om de resultaten van de tests die eerder nog onduidelijk waren. Er zijn dus op dit moment 13 besmettingen op Curaçao. Gerstenbluth benadrukt dat het daarom juist nu belangrijk is dat iedereen zich aan de maatregelen houdt om lokale besmettingen te voorkomen. Als we hier doorheen komen kunnen we gaan kijken naar versoepeling van de maatregelen.

Het gaat om lokale besmettingen, de dertiende besmetting is een contact van de twaalfde besmetting. Deze personen zijn niet in het buitenland geweest.