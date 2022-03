Twee overvallers opgepakt

De politie heeft binnen een half etmaal twee jongens opgepakt die verdacht worden van een gewapend overval in Brakkeput eerder dit jaar. Een 18-jarige verdachte werd gisteravond in de Orinocoweg aangehouden. Het atrakoteam heeft verschillende artikelen die op dat adres zijn gevonden in beslag genomen. Vanmorgen is een 17-jarige jongen voor dezelfde overval in de boeien geslagen. De aanhouding vond plaats op het recherchebureau. Beide verdachten zitten in voorarrest in afwachting van het politieonderzoek.

Meer over kpc overval politie