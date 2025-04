Twee vrouwen aangehouden in verband met relationeel geweld

De politie heeft vannacht iets na middernacht twee vrouwen aangehouden in verband met mishandeling. Er was een melding binnen gekomen van een geval van relationeel geweld in een woning in Klein St. Martha. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat na een ruzie tussen een vrouwelijk stel de situatie escaleerde en eindigde in mishandeling met een ijzeren pijp. Ter plekke hield de politie beide vrouwen aan: een 36-jarige vrouw geboren op Curaçao, en een 35-jarige geboren op Bonaire.

De verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die hun voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.