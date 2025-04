Twee vuurwapens minder in omloop op Sint Maarten

Op de tweede dag van het ‘Stop, Drop, and GO’ amnestieprogramma voor vuurwapens zijn op Sint Maarten opnieuw twee wapens ingeleverd. Dat heeft de politie van het eiland vandaag bekend gemaakt. Het gaat om een vuurwapen waarvoor geen vergunning afgegegeven en een zeer realistisch ogende replica. Maandag werd, op de eerste dag van de campagne, een .24-kaliber Midnight Special ingeleverd. De amnestieperiode is verlengd tot 7 mei.

De volgende amnestiedag is woensdag 23 april 2025. De politie roept het publiek op gebruik te maken van deze kans om illegale vuurwapens en munitie in te leveren. Voor ingeleverde wapens, of tips die leiden tot de vondst van wapens, wordt een financiële vergoeding tot 500 dollar geboden. Er zijn geen inleverdagen op Goede Vrijdag (18 april) en Paasmaandag (21 april). Voor de rest van de periode kunnen elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 9 uur ’s ochtends en 12 uur ’s middags wapens worden ingeleverd. Bij het inleveren van vuurwapens worden geen vragen gesteld en is anonimiteit gegarandeerd, tenzij het wapen gelinkt wordt aan een misdrijf.