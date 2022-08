Tweede Kamer delegatie bezoekt Suriname, Curaçao en Bonaire

Een delegatie van de Tweede Kamer vertrekt aanstaande zaterdag voor een werkbezoek aan de oud-koloniën. De Kamerleden beginnen in Suriname. Vervolgens bezoekt de groep ook Curaçao en Bonaire. De delegatie bestaat uit 8 Kamerleden waaronder Sylvana Simons van Bij1. Naast Simons reizen Kamerleden Salima Belhaj (D66), Inge van Dijk (CDA), Kati Piri (PvdA), Renske Leijten (SP), Jesse Klaver (GroenLinks), Don Ceder (CU) en Marieke Koekoek (Volt) mee. Opvallend is dat niemand van de grootste regeringspartij VVD meedoet aan het werkbezoek. De parlementariërs gaan zich verdiepen in het slavernijverleden. Dit ter voorbereiding op het grote herdenkingsjaar in 2023.