Tweede Kamer heeft begrip voor pijnpunten Coho

De meeste fracties in de Tweede Kamer hebben begrip voor de pijnpunten van de Caribische landen rond het voorstel voor de Rijkswet Coho. D66 heeft gemengde gevoelens bij het wetsontwerp. De fractie heeft moeite met de manier waarop het Coho tot stand komt. De wet heeft volgens de partij geen vrijwillig karakter. Ook de SGP ziet dat het Coho op gespannen voet staat met de autonomie van de landen. Bij1 is zelfs ontzet over het voorstel. CDA pleit voor maatwerk. Nu worden de eilanden op een hoop gegooid. De VVD-fractie staat echter volledig achter het wetsvoorstel. Al heeft de partij ook vragen over bepaalde keuzes die de Nederlandse regering gemaakt heeft. De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over het wetsvoorstel in een vergadering.