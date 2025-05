Tweede Kamer stemt in met motie tegen verhoging vliegtaks naar Caribische delen van Koninkrijk

De Tweede Kamer in Nederland heeft gisteren ingestemd met een motie van parlementariër voor de PVV, Peter van Haasen, om de verhoging van de vliegtaks niet van toepassing te laten zijn op vluchten tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. Van Haasen gaf aan dat betaalbare vluchten van vitaal belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling van alle zes de eilanden. Hij verwees daarbij naar Frankrijk, waar geen belasting wordt geheven op overzeese vluchten.

De Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Nederland, Carlson Manuel, feliciteerde het volk van Curaçao met dit besluit. Hij heeft zich al langere tijd tegen de vliegtaks verzet. In zijn motie riep Van Haasen het kabinet op om bij de behandeling van de wet op de vliegtaks, die in 2027 in zou moeten gaan, een uitzondering te maken voor vluchten van en naar de Caribische delen van het Koninkrijk. Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabó, besloot het oordeel over de motie over te laten aan het parlement, dat er gisteren over stemde.