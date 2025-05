Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel BSN en Digitale Overheid voor BES

De Tweede Kamer in Nederland heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Zsolt Szabó dat de invoering van het burgerservicenummer en voorzieningen van de digitale overheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba mogelijk maakt. Het wetsvoorstel maakt het onder andere mogelijk dat de inwoners van de BES-eilanden een BSN krijgen en de lokale overheden het BSN en DigiD mogen gebruiken. Hiermee kunnen de inwoners inloggen op websites van de overheid.

Als gevolg hiervan kunnen inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de toekomst steeds vaker ook online zaken regelen met lokale overheden. Inwoners kunnen ook meteen online zaken regelen met overheden en organisaties in Europees Nederland die zijn aangesloten op DigiD. Dit is bijvoorbeeld handig voor aanstaande studenten die met een BSN nog sneller hun zaken kunnen regelen voor hun studie in Europees Nederland. Het BSN is een uniek en privacy vriendelijk persoonsnummer.