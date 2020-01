Tweede Kamer wil druk uitoefenen op Curacao voor situatie barakken

Leden van de Tweede Kamer willen via de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken, Raymond Knops, druk uitoefenen op Curaçao om de situatie te verbeteren waarin ongedocumenteerden op Curaçao in de barakken worden opgesloten. Acht Nederlandse Tweede Kamerleden die vorige week een bezoek brachten aan de barakken hebben hiertoe een brief ondertekend. Ze willen dat Knops dit deze week bespreekt met de Curaçaose minister van Justitie Quincy Girigorie.

Foto: Dick Drayer