Tweede Kamer wil kabinetsreactie op Amnesty rapport

De commissie voor Koninkrijksrelaties wil een kabinetsreactie op het meest recente rapport van Amnesty. Daarin concludeert de mensenrechtenorganisatie dat er weinig verbetering is in de bescherming van Venezolanen op Curaçao. Ondanks kleine stappen van de Curaçaose autoriteiten blijft Amnesty bezorgd over de mensenrechtenschendingen waaraan Venezolanen en zelfs kinderen worden onderworpen. Amnesty roept Curaçao op zich meer in te spannen voor hun rechten en wil dat mensenrechten centraal staan in hulp die Nederland aan Curaçao biedt. Staatssecretaris Van Huffelen moet nu op het rapport reageren.