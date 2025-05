Tweede Kamercommissie bezoekt Raad van Ministers

De Raad van Ministers van Curaçao had deze week een ontmoeting met de delegatie van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. Het gesprek stond in het teken van de actuele politieke situatie en de samenwerking binnen het Koninkrijk. Tijdens het gesprek feliciteerde de Kamerdelegatie de ministers met de uitslag van de recente verkiezingen. De delegatie gaf aan dat zowel in Nederland als in Curaçao een belangrijk moment is aangebroken om samen na te denken over de toekomst van de samenwerking binnen het Koninkrijk.

De delegatie bestond uit de Kamerleden Raoul White (GroenLinks-PvdA), Aukje de Vries (VVD), Mpanzu Bamenga (D66), Don Ceder (ChristenUnie) en commissiegriffier Eva Meijers. Namens de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad was Saskia de Reuver, Directeur Landen en waarnemend Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, aanwezig.