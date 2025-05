Tweede Kamerleden stellen vragen over vuurwapenbezit in Curaçao

De aanhoudende problemen rond vuurwapenbezit en geweld op Curaçao hebben geleid tot politieke vragen in Den Haag, zo schrijft de website curacao.nu. Tweede Kamerleden Raoul White en Songül Mutluer van GroenLinks-PvdA hebben het Nederlandse kabinet gevraagd om opheldering over de aanpak van illegale wapens op het eiland, maar ook over de illegale onlineverkoop van wapens. Ook willen ze weten hoe wordt voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit en wapenbezit. En of Nederland bereid is om hier extra bij te dragen.

De Tweede Kamerleden willen weten of de toenemende zorgen over het vuurwapenbezit alleen op Curaçao spelen of ook op de andere Caribische eilanden binnen het Koninkrijk. De vragen zijn op 22 april ingediend bij de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.