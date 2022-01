Tweede overval in 2022 op school in Brievengat

Bij de Immanuel School in Brievengat is voor de tweede keer dit kalenderjaar ingebroken. De inbrekers zijn naar binnen gekomen door drie ramen in te slaan en hebben flinke schade aangericht. Voor de opening van het nieuwe jaar stond in de school een flinke voorraad eten en drinken opgeslagen. De dieven hebben dat allemaal meegenomen. Ook cadeautjes voor de leerlingen zijn gestolen. De school gaat nu kijken hoe de beveiliging van het gebouw verbeterd kan worden en of er geld is om alles te repareren.