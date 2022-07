Tweede stakingsdag Selikor-personeel

Het personeel van Selikor heeft het werk nog steeds niet hervat. De werknemers hebben sinds gisteren het werk neergelegd. De gesprekken tussen het management en de vakbonden hebben niet tot een oplossing geleid. De werknemers zijn ontevreden over het tekort aan vuilniswagens. Hierdoor is de werkdruk hoog. Zo zijn de avonddiensten hen een doorn in het oog. Vandaag gaan de gesprekken met de vakbond verder. Het interim-management van het overheidsbedrijf hoopt dat het ophaalschema van huisvuil zo snel mogelijk wordt hervat.

Meer over avonddiensten huisvuil ontevreden selikor staking vakbond werkdruk