Tweede thuiswedstrijd tegen El Salvador

Het nationale elftal speelt vandaag opnieuw een thuiswedstrijd tegen El Salvador. Deze wedstrijd is in het Ergilio Hato stadion in Brievengat en begint om 8 uur. Donderdag speelde de ploeg van interim-bondscoach Dean Gorré gelijk. Het werd 1-1. Curaçao gebruikt de vriendschappelijke wedstrijden om de teamgeest te versterken. Ook helpen de punten voor een betere plaats op de Fifa ranglijst. Curaçao staat nu op de 89e plaats, tussen Haïti en Uganda.