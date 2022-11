Tweede tranche Selikor laat op zich wachten

De uitbetaling van de extra financiële steun aan Selikor laat op zich wachten. Volgens de ministeries van Financiën en Gezondheid heeft het vuilophaalbedrijf niet alle documenten aangeleverd. Daardoor is de tweede tranche nog niet overgemaakt. De extra financiering is bedoeld voor aanvullende werkzaamheden, zoals de schoonmaak van openbare wegen. Achteraf werd er van Selikor geëist om foto’s te nemen van de werkzaamheden. Voor Selikor is het vanwege het verstrijken van de tijd niet meer mogelijk om van de snoeiwerkzaamheden foto’s te maken. Door de regen van de afgelopen periode is er veel wildgroei. Vandaag is er overleg bij het ministerie van GMN over deze kwestie.

