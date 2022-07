Tweede verdachte aangehouden voor dood Siki Martina

In Spijkenisse is gisteren een tweede verdachte aangehouden voor de dood van de Curaçaose muziekproducer Siki Martina. De 31-jarige man zit in volledige beperking, net als de andere verdachte. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Siki Martina overleed bij een schietpartij bij metrostation Coolhaven. Daarbij zou volgens het OM over en weer zijn geschoten. Martina maakte als producer nummers voor onder andere Frenna en Rich Kalash.

