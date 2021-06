Tweede verdachte aangehouden

De politie heeft een van overval verdachte man gearresteerd. Dat meldt het korps in een persverklaring. De verdachte werd gezocht in verband met een gewapende overval in de omgeving van een niet nader vermeld resort in Banda Bou. Het gaat om de tweede verdachte in deze zaak. De 29-jarige man werd gesignaleerd in het dunbevolkte gebied Flip in Banda Bou. Daar werd hij in de middag door agenten aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek.

