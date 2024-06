Tweede verdachte van moord op Nederlandse adjudant op Curaçao opgepakt

Op Curaçao heeft een 22-jarige man zich woensdagvond bij een politiebureau op het eiland aangegeven. Dat heeft politie vanmiddag laten weten. De man wordt verdacht van moord op de Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marechaussee Toon Brood. De 49-jarige Brood werd in de nacht van 31 mei in zijn huis aan de Reigerweg doodgeschoten toen drie mannen binnendrongen. Op vrijdag 7 juni heeft een eerste verdachte, een 25-jarige man, zich bij de politie op het eiland gemeld. Hij zit nog vast in verband met het onderzoek.

Op de marine kazerne Sufisant op het eiland is eerder deze week met veel eerbetoon afscheid genomen van Brood. Zijn lichaam is inmiddels naar Nederland vervoerd, waar hij zal worden begraven.