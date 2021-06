Tweetalig onderwijs stimuleert beheersing vreemde talen

Tweetalig onderwijs stimuleert de beheersing van een vreemde taal. Dat zei psychologe Nihayra Leona gisteravond tijdens het avondjournaal van TeleCuraçao. Leona heeft 4 jaar lang de leerlingen gevolgd van de havo/vwo-scholen SKAIH en Albert Schweitzer waar tweetalig onderwijs wordt gegeven. Op SKAIH wordt in zowel Papiamentu als Engels les gegeven en op Albert Schweizer in Nederlands en Engels. Uit het onderzoek blijkt dat de beheersing van het Nederlands als vak op SKAIH erg goed was, zo ook de beheersing van Papiamentu als vak op Albert Schweitzer.

Leona heeft haar onderzoek vorige week afgerond en hoopt de resultaten begin volgend jaar te publiceren.