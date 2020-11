Tweevoudige moordenaar vraagt om enkelband

De 36-jarige Jair Leuteria heeft gisteren de rechter gevraagd of hij vervroegd vrij kan komen en met een enkelband naar huis mag. Leuteria werd in 2006 tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor twee moorden die hij in 2002 heeft gepleegd. Volgens zijn advocaat is het beter voor de resocialisatie van Leuteria dat hij vervroegd vrij kan komen. De officier van justitie is het daar niet mee eens en benadrukte dat meerdere keren telefoons en drugs in de cel van Leuteria is aangetroffen. De rechter doet over drie weken uitspraak.

Daarbij komt dat de man in 2009 uit de gevangenis is gevlucht. Op vrije voeten pleegde hij meerdere overvallen, waarvoor hij ook is veroordeeld. De officier van justitie ziet dan ook geen enkele reden om Leuteria vervroegd vrij te laten. Juist omdat hij zich niet heeft weten te gedragen. Volgens de officier is een vervroegde vrijlating bedoeld voor mensen die zich correct hebben gedragen tijdens hun straf. Niet voor mensen die keer op keer de fout in gaan in de gevangenis.