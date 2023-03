De politie had het vorige week druk met inbraken en diefstal. In totaal zijn er twintig meldingen binnengekomen. Dat blijkt uit de wekelijkse criminaliteitscijfers. Ook waren er zes overvallen en dertien gevallen van relationeel geweld. Bij de inbraken en diefstallen ging het om twee autodiefstallen, vijf inbraken in een woning, drie in een bedrijf en tien in auto’s.