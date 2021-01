Er is opnieuw iemand overleden die besmet was met het coronavirus. Het gaat om de twintigste coronadode op Curaçao. Het ging om één van de coronapatiënten op de Intensive Care. Er zijn ook weer vijf personen positief getest op het coronavirus. Er werden 194 tests afgenomen, dit betekent positivity rate van ongeveer 2,5 procent. Ook werden 18 personen aangemerkt als hersteld, dit betekent dat het aantal actieve besmettingen verder daalt naar 131. Er liggen nu zeven coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan drie op de Intensive Care.