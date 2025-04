‘Twist’ is thema van de Koningsspelen

Aanstaande dinsdag 15 april worden voor de 13e keer de Koningsspelen georganiseerd op Curaçao. Dit jaar zullen meer dan 13.000 kinderen deelnemen aan het sportieve evenement. Het thema van dit jaar is: Twist. Alle scholen en kinderen worden uitgedaagd om een extra twist te geven aan de Koningsspelen. Dit kan een kleine of grote verandering zijn, die ervoor zorgt dat kinderen meer in beweging komen en het feest nog leuker wordt. De deelnemende scholen zijn vrij om zelf te beslissen hoe zij de dag organiseren.

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, zal het officiële startsein geven om 08:30 uur op de School voor Integraal Ontwikkeling Tirzo Martha. Daarna gaat het feest verder samen met alle genodigden, sponsoren en pers op het Fatima College in Suffisant, dat dit jaar ook zijn 70-jarig jubileum viert.