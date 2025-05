TWO keurt subsidie van 1,1 miljoen Cg goed voor Sint Maarten

De Tijdelijke Werkorganisatie, TWO, heeft 1,1 miljoen Caribische gulden subsidie verleend voor een programma dat is gericht op het versterken van ondernemerschap en capaciteitsopbouw voor ondernemingen op Sint Maarten. Het gaat om micro-, kleine en middelgrote bedrijven. De Sint Maarten Entrepreneurship Development Center Foundation zal het programma voor een periode van drie jaar implementeren. Het initiatief is onderdeel van het Landspakket van Sint Maarten.

Het gaat om het zogenaamde Advanced MSME Education Program. Doel is om de de toegang tot kennis en vaardigheden van midden- en kleine bedrijven op Sint Maarten te vergroten. Het project vloeit voort uit het Plan van Aanpak dat op 23 oktober 2023 door de Raad van Ministers is goedgekeurd en sluit aan bij bredere hervormingen om het ondernemingsklimaat van het Land te versterken, zo laat de Tijdelijke Werkorganisatie in een persbericht weten.