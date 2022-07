De Curaçaose voetballer Tyrell Malacia maakte gisteren zijn debuut voor Manchester United. De Engelse ploeg won met 4-0 van aartsrivaal Liverpool. Na de rust verscheen de oud-Feyenoord verdediger aan de aftrap. Daarmee maakte Malacia zijn eerste minuten in het shirt van United. Het duel in Bangkok is de eerste wedstrijd van coach Erik Ten Hag bij de topclub. De van Ajax overgekomen trainer maakte een vliegende start.