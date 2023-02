Uitbreiding datacenter Blue NAP Americas

Het datacenter op Mahuma Blue NAP Americas gaat uitbreiden. Het bedrijf maakt zich op voor fase twee. Dat maakt de onderneming bekend. Onlangs kreeg het datacenter de hoogste certificering, namelijk Tier 4. Deze kwaliteitsstempel zorgt ervoor dat het bedrijf op zoek kan gaan naar klanten van de hoogste kwaliteit, zoals Google en Apple. Curaçao is het tweede datacenter in Latijns-Amerika met deze certificering. Voordat de uitbreiding een feit is, zal Blue NAP Americas de huidige apparatuur vervangen. Daarvoor werkt het bedrijf weer samen met Schneider Electric.