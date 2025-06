Uitslag EFO-toets: 1152 leerlingen stromen door naar VSBO

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft vandaag bekend gemaakt dat in het schooljaar 2024-2025 in totaal 1.657 leerlingen uit groep 8 hebben deelgenomen aan de Eindtoets Funderend Onderwijs, beter bekend als EFO. Uit de resultaten blijkt dat dit jaar dat 436 leerlingen doorstromen naar het HAVO, 1152 leerlingen stromen door naar het VSBO en 53 leerlingen gaan naar het AGO. De einduitslag van de EFO wordt bepaald op basis van een combinatie van het schooladvies en de EFO-resultaten.

Tijdens deze EFO-periode is in overleg met alle schoolbesturen besloten om voor de leerlingen van Kolegio Erasmo Funderend Onderwijs, een uitzondering te maken. Vanwege bijzondere omstandigheden zijn zij halverwege de toets periode gestopt met het maken van de EFO. Voor deze groep geldt het schooladvies als eindadvies. Zoals bekend overlijdt dit jaar een leerlinge in de klas tijdens het maken van de EFO-toets