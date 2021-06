‘Uitspraak kan heropening Isla vertragen’

De uitspraak in zaak over de uitstoot van de Isla veroorzaakt grote problemen voor de continuïteit van de raffinaderij. De rechter heeft in hoger beroep bepaald dat het Land Curaçao illegaal handelt met de uitstoot van zwaveldioxide en fijnstof die hoger is dan de normen van de World Health Organisation. De operators van de Isla moeten nu de kwaliteit van de lucht behouden om de bevolking te beschermen. De uitspraak kan volgens de Vigilante meer vertraging veroorzaken in de heropening van de centrales.