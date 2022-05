Uitstel Rijksministerraad over intrekking 12,5 procent

Het kabinet-Pisas heeft de Rijksministerraad gevraagd te wachten met het bespreken van het voorstel om de salariskorting van 12,5 procent in te trekken. Volgens premier Gilmar Pisas zijn er veel voorwaarden verbonden aan het voorstel. Het kabinet wil hier eerst een standpunt over innemen. Een van de voorwaarden is dat de focus gericht moet zijn op personen met een laag inkomen. Ook kan Curaçao geen beroep meer doen op artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht. Dit artikel gaat over schade door buitengewone gebeurtenissen waardoor de Rijksministerraad kan instemmen met een afwijking van de begrotingsnorm.