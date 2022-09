Uitstel uitbreiding makutu basiko

De uitbreiding van de makutu basiko is uitgesteld. Per 1 september zouden voor ruim dertig extra producten nieuwe maximumprijzen gelden. Minister van Economische Ontwikkeling Cijntje wacht nu de uitspraak van de rechter af in de zaak die de importeurs hebben aangespannen. De VBC is blij met het besluit van de minister. Volgens het bedrijfsleven geeft dit de regering de ruimte om naar alternatieven te kijken. Uitbreiding van de basismand zal is de VBC niet de juiste manier om de meest kwetsbare groepen in de samenleving te helpen.